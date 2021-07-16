Курбан-айт в столице: зоны жертвоприношений на рынках работать не будут

В 2021 году Курбан-айт пройдет с 20 по 22 июля.

Работа рынков и крестьянских хозяйств, где традиционно проводились жертвоприношения в дни Курбан-айта, будут приостановлены. Об этом сообщил руководитель Управления по делам религий Нур-Султана Нурдаулет Альмуханов, передает корреспондент zakon.kz.

Представитель акимата напомнил, что в 2021 году Курбан-айт пройдет с 20 по 22 июля.

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией 20 июля праздничная молитва "Айт намаз" в мечетях города не будет проводиться. В Нур-Султане Курбан-айт пройдет в онлайн-режиме, жертвоприношения будут проводиться через сайт Духовного управления мусульман Казахстана "qurban2021.kz", - сказал Альмуханов.

Он уточнил, что для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и недопущения массового сбора людей работа рынков и крестьянских хозяйств, где традиционно проводились жертвоприношения в дни Курбан-айта, будут приостановлены.

На сегодня Управление по делам религий Нур-Султана совместно с филиалом ДУМК и соответствующими госорганами проводят подготовительные работы, - заключил глава управления.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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