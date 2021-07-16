Архитектурные и исторические памятники продают в Петропавловске

Представители Управления культуры убеждены, что смена владельцев продлевает жизнь значимых объектов.

В Петропавловске выставлены на продажу сразу три памятника архитектуры и истории, передает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Объекты находятся в частном владении. Знаменитый Дом невесты, принадлежащий Духовному управлению мусульман Казахстана, местные власти планируют выкупить.

Здание, именуемое петропавловцами как Дом невесты, построено в конце 19 века. Согласно легенде, для его возведения купец пригласил итальянского архитектора, который при строительстве удачно совместил элементы барокко и модерна. Строение отличается симметрией фасада и наличием двух каминов внутри. Окутанный легендами дом купца Янгуразова обещали полностью реконструировать еще в 2013 году. Восстановить уникальное архитектурное сооружение планировали за 61 млн тенге республиканских средств. Однако каменное на вид строение на деле – деревянное и требует капитального ремонта.

Такие дома строились где-то в таких крупных городах, как Москва, Петербург и так далее. То есть это небольшой осколочек от, скажем, архитектурной истории в нашем городе. Надо, прежде всего, иметь в виду, насколько возможны реставрационные работы, и они должны проводиться в соответствии с нашим законодательством и приближая максимально, чтобы передавать первоначальный облик того, как он был построен. Насколько это, конечно, возможно, - рассказал кандидат исторических наук Нурболат Абуов.

Местные власти планируют выкупить у владельца Дом невесты и провести долгожданную реконструкцию. Между тем на сайтах объявлений появились предложения о продаже трех зданий, занесенных в список архитектурных памятников региона. Представители Управления культуры убеждены, что смена владельцев спасает и продлевает жизнь ценных и значимых для истории зданий.

Собственники подписывают с нами охранные обязательства. В их рамках там оговаривается, что они имеют право делать, что не имеют. Как они должны охранять, какие виды работ они имеют право проводить. То есть просто так, чтобы какая-то любая строительная фирма пришла – они уже не имеют право нанимать ее. Должны быть фирмы, имеющие специальную лицензию на проведение научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры, - уточнил директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия СКО Рахат Мамбеталинов

Всего в областном центре 64 здания памятников, из них 47 – в частном владении. Сегодня украшают своей архитектурой вековой давности с наведенным современным лоском большинство из них. Список таковых скоро пополнит и дом купца Шамсутдинова, прозванный местными жителями за живописные руины Петропавловским Колизеем.

В 1913 году его строили как будущий торговый дом. Однако в годы Второй мировой войны он стал госпиталем. Немногим ранее здесь работали общественные и партийные организации. В послевоенное время здание стало корпусом расположенной рядом больницы. Однако в годы независимости Казахстана исторический памятник буквально превратился в руины. Но теперь это здание сменило владельца. Стены ожили, фасад восстановлен и вскоре здесь, как и планировалось 100 лет назад, будет крупный торговый центр, - сообщила корреспондент Наталья Волкова.

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