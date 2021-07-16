Сотни фламинго погибли на пересохшем озере в Турции

Власти объявили о начале расследования гибели птиц.

На турецком озере Туз за неделю погибли сотни фламинго, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Униан", пересохшая часть озера покрыта трупами детенышей и взрослых особей, прилетевших сюда в марте.

По словам фотографа-натуралиста Мехмета Эмина Озтюрка, часто бывающего в этой местности летом, ранее озеро было "раем для фламинго, но теперь превратилось в кошмар".

Другой фотограф Фахри Тунч заявил, что большинство птиц погибло из-за засухи, а иссушению озера также способствовало чрезмерное использование воды для орошения земель.

Озеро питают водные каналы, однако местные жители перекрывают их, чтобы отвести воду на свои поля. В озере уже низкий уровень воды, и перекрытие каналов только ускоряет его гибель, - уверен фотограф.

Власти объявили о начале расследования гибели птиц.

Туз - второе по величине в Турции и одно из крупнейших гиперсоленых озер в мире - является излюбленным местом обитания мигрирующих животных и долгое время служило пристанищем для фламинго. Однако засуха, вызванная, как считается, изменением климата, привела к осушению озера, что затруднило птицам поиск пищи.

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