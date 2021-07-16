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Организаторы приглашают к обсуждению всех, в особенности адвокатов.
16 июля в 12:00 на ПРАВМЕДИА состоится трансляция прямого эфира на тему: "Юрисдикция суда МФЦА и Международного арбитражного центра: привилегии и возможности для юридического сообщества".
Модератор мероприятия - Рогов И.И., д.ю.н., профессор, член Венецианской Комиссии Совета Европы от РК, член Академического Совета Академии права МФЦА, заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева.
С приветственным словом выступят: председатель Конституционного Совета РК Кайрат Мами, председатель судебной коллегии по административным делам ВС РК Канат Мусин, вице-министр юстиции РК Азамат Амиргалиев, председатель Совета директоров НАО "КазНПУ им. Абая" Гульмира Исимбаева, председатель правления - Ректор КазНПУ имени Абая, доктор PhD Дархан Билялов.
Спикеры:
Бахытжан Абдраимов, д.ю.н., профессор, член-корреспондент НАН РК, член Академического Совета МФЦА
Адильбек Казиев, юрист Департамента по судопроизводству Суда МФЦА и МАЦ
Еркин Буденов, управляющий директор - директор Департамента правового обеспечения Администрации МФЦА
Нуржан Косбаев, директор Департамента институциональных реформ Агентства по стратегическому планированию и реформам РК
Координатор мероприятия: Айнур Сабитова, д.ю.н., профессор, директор Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ им. Абая, член Национального Совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан
Вопросы к обсуждению:
- Дуализм правовых систем как фактор трансформации модернизации современного Казахстана.
- Практические аспекты разрешения споров в Суде МФЦА и МАЦ.
- Практика применения действующего права МФЦА.
- Роль МФЦА в проведении реформ в правовой сфере.
Организаторы мероприятия:
Фонд Нурсултана Назарбаева
Международный финансовый центр "Астана"
Институт Сорбонна-Казахстан КазНПУ им. Абая
Организаторы проводят вебинар для адвокатов, юрисконсультов и других юристов по юрисдикции Суда и Арбитражного центра МФЦА. ГПК разрешает теперь обращаться в эти инстанции и казахстанскому бизнесу.
Организаторы приглашают к обсуждению всех, в особенности адвокатов. Вы можете задавать вопросы, дискутировать по теме вебинара.
Прямой эфир смотрите по ссылке.
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