Когда заканчиваются сроки приема деклараций о доходах

Большинство казахстанцев предпочитают электронный вариант.

Когда в Казахстане заканчиваются сроки приема деклараций в рамках всеобщего декларирования. Об этом сообщили в Министерстве финансов, передает zakon.kz.

Так, на бумажном носителе декларации нужно сдать до 15 июля, на электронном - до 15 сентября.

В рамках всеобщего декларирования на сегодняшний день декларации представили 464 тыс. физических лиц, или 97% от запланированного количества. Из общего числа представленных деклараций 99,9% - в электронном виде и 0,1% - на бумажном носителе. Министерство финансов РК.

Как отмечается, прием деклараций в электронном виде продлится до 15 сентября.

Их можно сдать на Портале электронного правительства, в Кабинете налогоплательщика, а также посредством мобильного приложения "e-Salyq Azamat".

Всеобщее декларирование будет введено в Казахстане с 1 января 2025 года.

Оно будет проводиться поэтапно, сначала в отношении государственных служащих с последующим переходом для всех граждан.

Так, с 1 января текущего года декларацию уже начали представлять государственные служащие и лица, приравненные к ним и их супруги.

С 1 января 2023 года будут декларироваться работники госучреждений и квазигоссектора и их супруги.

Затем, с 1 января 2024 года вводится декларирование для руководителей и учредителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и их супругов.

И с 1 января 2025 года - оставшиеся категории граждан.

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