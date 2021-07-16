Спецоперация в Нур-Султане - задержан наркосбытчик

Задержанный водворен в ИВС ДП Нур-Султана, ведется расследование.

В Нур-Султане задержали наркосбытчика, сообщает zakon.kz.

Видео задержания опубликовали в Instagram-паблике kris.p.astana.

Жесткое задержание. Спецназ Арлан. (...) Кого-то задержали. Район начала Сейфуллина. 15 июля. Ждем официальную информацию, - говорится в описании ролика.

В столичной полиции сообщили, что 15 июля сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Нур-Султана по ул. Косшыгулы задержан 33-летний водитель автомашины Mercedec-Benz, у которого в ходе обыска в салоне автотранспортного средства изъято 13 полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом "гашиш", приготовленных для дальнейшего сбыта.

Кроме того, в ходе санкционированного обыска квартиры по месту жительства задержанного лица изъято еще два полиэтиленовых пакета с "гашишем", электронные весы, а также мерные приспособления для расфасовки наркотиков с целью их дальнейшей реализации.

В результате проведенной спецоперации сотрудниками столичной полиции из незаконного оборота изъято 1,5 кг наркотиков, что составляет около тысячи разовых доз для употребления пагубного зелья. пресс-служба ДП Нур-Султана

Также сотрудники полиции разыскивают других соучастников преступной цепи, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 297 ч. 3 УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств", предусматривающее наказание сроком от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Задержанный водворен в ИВС ДП Нур-Султана, ведется расследование. пресс-служба ДП Нур-Султана

На территории столицы проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Қарасора-2021".

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