58-летняя Деми Мур восхитила фанатов сексуальными фото в бикини

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Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.
Американская актриса, бывшая модель и автор песен Деми Мур восхитила фанатов сексуальными фото в бикини, сообщает zakon.kz.
Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.
Готовлюсь к очередному дню в раю, - подписала снимки Деми Мур.
Восхищенные поклонники 58-летней актрисы осыпали ее комплиментами.
"Очень красивая!"
"Уау, Деми! Ты выглядишь потрясающе!"
"Как ты можешь быть такой красивой"
"Фигуру держит! Молодец!"
"Шикарная женщина", - написали фолловеры.
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