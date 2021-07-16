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58-летняя Деми Мур восхитила фанатов сексуальными фото в бикини

Фото: starhit.ru 16 июля 2021, 14:43

Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.

Американская актриса, бывшая модель и автор песен Деми Мур восхитила фанатов сексуальными фото в бикини, сообщает zakon.kz.

Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.

Готовлюсь к очередному дню в раю, - подписала снимки Деми Мур.

Восхищенные поклонники 58-летней актрисы осыпали ее комплиментами.

"Очень красивая!"

"Уау, Деми! Ты выглядишь потрясающе!"

"Как ты можешь быть такой красивой"

"Фигуру держит! Молодец!"

"Шикарная женщина", - написали фолловеры.

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