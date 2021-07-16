АвтоВАЗ, Renault Россия и КАМАЗ продолжат развитие промышленной кооперации двух стран

Роман Скляр проинспектировал реализацию инвестиционных проектов.

Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр в ходе рабочей поездки в Костанайскую область проинспектировал реализацию инвестиционных проектов в рамках казахстанско-российской промышленной кооперации при участии представителя Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пак.

Во время визита были продемонстрированы индустриальные возможности региона, где сегодня успешно функционируют и готовятся к запуску новые передовые проекты в отрасли автомобилестроения, производства сельскохозяйственной техники и компонентной базы, обеспечивающие тысячи рабочих мест для области, - отмечается на сайте главы правительства.

Так, сегодня на заводе "СарыаркаАвтоПром" состоялся старт совместного производства автомобилей Lada с участием президента АвтоВАЗа Николя Мор. На промышленной площадке завода будет осуществляться выпуск всего модельного ряда автомобилей Lada: Niva Travel, Niva 4х4, Vesta, X-RAY, Largus и Granta.

Производство автомобилей Lada Granta включает в себя мелкоузловой метод (CKD) с применением операций по окраске авто. В том числе, в настоящее время на предприятии продолжаются работы по освоению высокотехнологичных производственных операций по сварке кузовов данной модели для дальнейшего увеличения локализации LADA на отечественном заводе. Для производства организованы новые рабочие места для лиц, которые прошли необходимое обучение.

Правительственная делегация при участии генерального директора "Рено Россия" Яна Птачека также проинспектировала работу производственной линии Renault на заводе "СарыаркаАвтоПром", где с недавнего времени налажен выпуск моделей Arkana и Kaptur.

Заместитель Премьер-министра РК вместе с генеральным директором ПАО "КАМАЗ" Сергеем Когогиным проинспектировали ход строительства завода KamLitKZ по производству чугунного литья компонентов для грузовой техники нового модельного ряда КамАЗов поколения К5.

В присутствии заместителя Премьер-министра РК состоялось подписание нового инвестиционного контракта по проекту строительства завода КАМАЗ по производству главных передач ведущих мостов, а также соглашения о промышленной сборке данных компонентов между Министерством иностранных дел, Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и KamLitKZ.

Заключение данных соглашений стало еще одним шагом в рамках реализации крупных инвестиционных проектов компании "КАМАЗ" по созданию современных высокотехнологичных производств автомобильных компонентов на территории Казахстана. Продукция казахстанского производства будет поставляться на конвейер главного завода "КАМАЗ" в Набережные Челны (Татарстан, РФ).

Инвестиции в новый проект составят порядка 82 млрд тенге. На заводе и в смежных отраслях промышленности Казахстана будет создано более 600 новых рабочих мест. Проект реализуется при участии АО "Фонд Развития Промышленности"

Всего по итогам встреч в присутствии заместителя Премьер-министра РК, представителя Минпромторга РФ, генерального директора ПАО "КАМАЗ" и президента АО "АвтоВАЗ" подписано 8 ключевых документов по реализации новых инвестиционных проектов на территории Казахстана.

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