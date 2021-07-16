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На одной из алматинских улиц частично ограничат проезд

Фото: kubnews.ru 16 июля 2021, 14:59

Временные ограничения вводятся для безопасности во время проведения аварийных работ на теплосетях.

В Алматы на ночь частично ограничат проезд по ул. Западный Желтоксан, сообщает zakon.kz.

С 21:00 16 июля до 07:00 17 июля будет ограничено движение автотранспорта по восточной стороне ул. Западный Желтоксан (в северном направлении) - от ул. Ганди до ул. Тимирязева. ТОО "Алматинские тепловые сети"

В компании пояснили, что временные ограничения вводятся для безопасности во время проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью указанного уличного сегмента.

Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка. ТОО "Алматинские тепловые сети"

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