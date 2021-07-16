Вакцинация иностранца в Атырау - медики подают на симулянта в суд

Мы намерены привлечь к ответственности не только его, но и его "помощников" - директор поликлиники.

В Атырау гражданин Узбекистана симулировал припадок после вакцинации. Теперь администрация поликлиники №3 намерена подать на него в суд за оскорбление и клевету, сообщает zakon.kz.

Предприняты меры для возбуждения дела по пункту 2 статьи 131 УК РК за оскорбление, а также по Административному кодексу - за клевету и распространение недостоверной информации. Этот гражданин совершил, с нашей точки зрения, неправомерные действия, направленные на срыв данных процедур. Причем это было сделано намеренно, - говорит "АЖ" адвокат поликлиники №3 Гульсим Сабирова.

По словам врача поликлиники Айгуль Усембаевой, молодой человек пришел на прививку со своим братом. Фамилию брата в базе данных медики не нашли. Он начал возмущаться этим, оскорблять медиков и обвинять их в некомпетентности. Но свой второй компонент вакцины все-таки получил и провел положенное после прививки время в пункте под наблюдением врачей.

Они уже вдвоем стали кричать на нас, возмущаться тем, что его брата нет в базе. И пригрозили, что снимут такое видео, после которого к нам в пункт никто больше вакцинироваться не придет. Уже в конце рабочего дня мы услышали шум на улице, выбежали и увидели, что того самого молодого человека увозит "скорая". Я посмотрела видео и была очень удивлена. На практике если и возникают какие-то побочные эффекты, то после первого компонента, он более сильный. Для второго компонента такие вещи нехарактерны, - рассказывает Усембаева.

Как оказалось, парня увезли в областную больницу, врачи которой в ходе осмотра не увидели никаких проблем со здоровьем и отпустили его домой.

Любой медик, посмотревший видео, отметит, что это симуляция - настоящий приступ выглядит иначе. Мужчина лежит на ковре, под головой у него тоже ковер, словно кто-то создал специальные условия. Видео длится всего несколько секунд. Мы намерены привлечь к ответственности не только его, но и его "помощников", - говорит директор поликлиники №3 Айман Утегенова.

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