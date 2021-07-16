Какие купюры тенге подделывают чаще всего

Фальшивомонетчики в основном имитируют визуальные защитные элементы.

Информацию о выявленных в Казахстане поддельных денежных знаках за I полугодие 2021 года предоставили в Национальном банке РК, сообщает zakon.kz.

За первые шесть месяцев 2021 года Национальным банком и банками второго уровня выявлено 336 поддельных денежных знаков (333 банкноты и три монеты) на сумму более 1 млн тенге. За тот же период прошлого года обнаружено 390 таких банкнот. Чаще всего подделывают купюры номиналом 2000 и 5000 тенге - 65% и 19% от общего объема. Оставшиеся 16% приходятся на банкноты и монеты других номиналов. Больше всего фальшивых денег выявлено в Алматы (228) и Нур-Султане (43). начальник Управления экспертизы банкнот и монет Департамента наличного денежного обращения НБ РК Аскат Мукамадиев

По его словам, фальшивомонетчики в основном имитируют визуальные защитные элементы.

На первый взгляд они могут быть идентичными, но, рассмотрев банкноту внимательно, можно определить подделку. Подлинные банкноты отличаются четкими изображениями, имеют водяной знак в виде мифической птицы самрук, номинала, а также защитную нить, которые отчетливо видны на просвет. Аскат Мукамадиев

Подробнее с информацией о том, как отличить подлинные деньги от фальшивых, можно ознакомиться на сайте Нацбанка Казахстана.

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