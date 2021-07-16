Курсы валют на выходные дни

Приложение zakon.kz
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Тенге немного укрепился по отношению к другим валютам.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 426,46 тенге (-0,06), передает zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро составил 503,95 тенге (-1,05), объем торгов 500 тысяч евро.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,7473 тенге (-0,0084), объем торгов 151 млн рублей.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,3-427,7 тенге, евро – 503,9-505,9 тенге, рос. рубль - 5,75-5,8 тенге.
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