За изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность.

С начала года в Казахстане возбудили 65 уголовных дел по подделке паспортов вакцинации и ПЦР-тестов, сообщает zakon.kz.

В производстве следственных подразделений находилось 42 уголовных дела по статье 385 Уголовного кодекса по подделке, изготовлению или сбыту ПЦР-тестов (по ст.385 ч.1 УК-23, ч.2-3, ч.3-16), из которых 39 зарегистрировано в текущем году, - говорится в сообщении МВД РК.

По фактам подделки паспортов вакцинации в 2021 году зарегистрировано 23 уголовных дела, следствие по которым продолжается.

Количество подделанных документов и число участников противозаконных действий по каждому делу разное и будет точно установлено по результатам расследования. Органами внутренних дел проводятся различные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов продажи подложных ПЦР-справок и паспортов вакцинации. Полицейскими продолжается проверка медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин, - уточнили в пресс-службе.

Стоит отметить, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4-х лет, а за его использование арест до 40 суток.

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