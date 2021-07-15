Бабакумаров поручил оказать содействие горожанам по празднованию Курбан айта в онлайн-формате

Он акцентировал внимание на текущую осложненную эпидемиологическую ситуацию.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров совместно с руководителем территориального Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главным государственным санитарным врачом города Жандарбеком Бекшиным и главным имамом города Толеби Оспаном в онлайн-формате провел совещание по вопросу празднования Курбан айта в условиях карантина.

По данным акимата, в совещании приняли участие руководство акиматов районов и ответственных управлений.

Ержан Бабакумаров акцентировал внимание на текущую осложненную эпидемиологическую ситуацию. За прошедшие сутки в мегаполисе зарегистрировано 850 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В этой связи в целях недопущения дальнейшего распространения вируса в текущем году празднование Курбан айта пройдет в онлайн-режиме. Жертвоприношения можно будет совершать в онлайн-режиме, подав заявку на сайте qurban2021.kz.

В ходе совещания также были обсуждены вопросы общественной безопасности и охраны здоровья горожан от заражения "дельта-штаммом" при реализации жертвенных животных.

Главной задачей является снижение риска распространения коронавирусной инфекции. Заместитель акима Ержан Бабакумаров поручил городским управлениям и акиматам районов, ветеринарной и соответствующим службам принять необходимые меры для недопущения заражения и усиленному контролю за соблюдением карантинных ограничений в период празднования.

Следует отметить, что онлайн-формат празднования Курбан айта был введен в прошлом году. Ограничения предусматривали запрет проведения мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях, в т.ч. в частных домовладениях и медресе. Кроме того, запрещено проведение забоя скота с автомашин и из частных домовладений, а также была приостановлена работа убойных цехов и рынков по реализации животных на всей территории города за исключением специально определенного для проведения жертвоприношения места.

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