В Алматы запрещен праздничный айт-намаз из-за резкого роста КВИ

Горожанам рекомендовано не посещать места массового скопления людей.

Празднование Құрбан айт в Алматы пройдет с соблюдением жестких карантинных мер, сообщает zakon.kz.

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Алматы, находящемся в "красной" зоне, и ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией все мероприятия по празднованию Құрбан айт пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщил на пресс-конференции главный имам г. Алматы Оспан Төлеби: "Учитывая карантинные меры, праздничный айт намаз в мечетях города на Курбан айт проводиться не будет, горожанам рекомендуем совершать его в домашних условиях. Вместо айт-намаза предлагаем прочитать два раката нәпіл намаза дома".

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Алматы остается напряженной. Рост числа заболеваемости связан с циркуляцией мутировавшего "дельта-штамма". В этой связи Құрбан айт, первый день празднования которого приходится в этом году на 20 июля, проводится в онлайн-формате".

- Жертвоприношение в дни Курбан айта является обязательным для тех мусульман, которые имеют материальные возможности, - напомнил главный имам. - Для этого у человека должно быть не менее 40 овец или 30 голов крупного рогатого скота, или 5 верблюдов, или он должен иметь иметь более 85 граммов золота, что сегодня равноценно 1 230 000 тенге. Те, кто не имеет такую возможность, может не делать жертвоприношение.

По словам имама, в Алматы уже сформированы рабочие группы из сотрудников мечетей, которые будут заниматься приемом заявок на жертвенное мясо, составлением списков нуждающихся и доставкой конкретно по адресам. Также он сообщил, что создан колл-центр, куда можно обратиться по всем вопросам, касающимся жертвоприношения.

Напомним, ранее заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров на совещании по вопросу празднования Құрбан айт в условиях карантина поручил городским управлениям и акиматам районов, ветеринарной и соответствующим службам принять необходимые меры для недопущения заражения и усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений в период празднования.

Для того, чтобы не допустить дальнейшее распространение КВИ в период празднования Құрбан айт, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин поручил представителям местных госорганов и главному имаму Центральной мечети города Алматы принять меры по соблюдению жестких карантинных мер в период празднования Құрбан айта.

"В связи с резким ростом распространения коронавирусной инфекции в городе запрещено проведение мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе айт-намаза в организациях, независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе", - сообщил Жандарбек Бекшин.

Обряд жертвоприношения Құрбандық шалу будет организован в онлайн-режиме с подачей заявок на сайт qurban2021.kz. По данным имама Алматы Оспана Төлеби, заявки на обряд жертвоприношения принимаются с 15 по 22 июля до 14.00.

- В текущем году в период празднования Құрбан айт в Алматы планируется принести в жертву 1108 голов мелкого и 50 - крупного рогатого скота. Жертвенное мясо будет распределено среди 5545 нуждающихся семей и в 14 учреждений, - сообщил Төлеби.

Совместно с Центральной мечетью Алматы организована работа Call-центра для разъяснения населению вопросов организации празднования Құрбан айт в условиях эпидемии СОVID-19. По всем вопросам, касающимся проведения Құрбан айт, можно обращаться по номерам: 8 (727) 329 09 66, 8 778 382 88 36 или по WhatsApp-номеру 8 775 475 00 83.

Напомним, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача на территории Алматы в период с 19 по 22 июля запрещена работа убойных цехов и рынков по реализации животных, в том числе в живом виде. Также под запретом забой скота, его реализация с автомашин и в частных домовладениях. Исключение - для забоя скота для осуществляющих жертвоприношение в режиме онлайн, определенном Центральной мечетью города Алматы.

На въездах в Алматы будут установлены посты для того, чтобы не допустить завоза животных на территорию города, за исключением предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн-режиме.

Привлеченные лица для раздачи нуждающимся мяса жертвенных животных должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Предписано строгое соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов, в частности, мяса жертвенных животных.

За 15 июля зарегистрировано 885 случаев коронавирусной инфекции, из них 780 случаев с симптомами и 105 - без симптомов. В инфекционных стационарах находятся 2 292 человека, в том числе - 181 ребенок. В отделениях реанимации и интенсивной терапии - 132 пациента, 27 - на ИВЛ, 39 - на неинвазивной ИВЛ, подключен 61 аппарат High flow.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 4326 пациентов, с симптомами - 3958 с легкой и средней степенью, без симптомов - 368.

Представители Центральной мечети Алматы и ДСЭК города настоятельно рекомендуют строгое соблюдение предписанных правил проведения праздника Құрбан айт. Священный обряд жертвоприношения не должен вызвать новый всплеск заражаемости коронавирусной инфекцией.

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