Массовую драку сняли на видео в Нур-Султане

Дебоширы не поделили дорогу возле ТРЦ.

В Сети появилось видео массовой драки на мосту в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 15 июля по проспекту Қабанбай батыра.

По данным столичной полиции, зачинщиками драки оказались мужчины в возрасте 32, 29 и 25 лет.

Как оказалось, молодые люди не поделили дорогу на парковочной стоянке одного из торгово-развлекательных центров, - уточнили в ведомстве.

Проводится следствие.

Участникам конфликта грозит наказание в виде штрафа до пяти тысяч МРП либо до пяти лет лишения свободы.

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