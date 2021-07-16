Снижены требования для поставки Pfizer в Казахстан

Об этом рассказала глава КСЭК Айжан Есмагамбетова.

Будут ли удовлетворены требования компании по производству вакцины Pfizer от коронавируса по подписанию указа, в котором компания получит полную защиту от юридических претензий от любых последствий вакцины? Этот вопрос прокомментировала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается поставок Pfizer, то вчера была дана информация Минздравом о том, что достигнута договоренность о поставке вакцины в четвертом квартале текущего года. Вообще, переговоры с Pfizer ведутся с марта. Был предъявлен ряд требований к нам, к Республике Казахстан. Эти требования, так скажем, были достаточно жесткие, поэтому потребовалось время на их отработку и немного снижение планки этих требований. Я бы не сказала, что, как вы утверждаете, Pfizer потребовал указ. В принципе, эта практика применялась и у нас, и указом Минздрав наделяется полномочиями по закупу этой вакцины, - сказала она на брифинге в СЦК.

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При этом Есмагамбетова уточнила, что с поставщиками вакцины заключают соглашение, в рамках которого стороны берут на себя обязательства по неразглашению информации.

Еще раз повторюсь, что с Pfizer, и не только с ним, с любой другой компанией, которая производит и поставляет вакцины, заключается соглашение о конфиденциальности. С Pfizer также заключено такое соглашение, поэтому на ряд вопросов, которые вы сегодня ставите, я просто не могу ответить ввиду подписания этого соглашения. Единственное, могу сказать, что это четвертый квартал этого года, - повторила глава комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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