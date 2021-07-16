Верующих Алматы попросили не посещать массовые мероприятия на Курбан айт

В настоящее время в инфекционных стационарах города находится свыше 2200 горожан, в числе которых более 180 детей.

В связи с осложненной эпидемиологической ситуацией в Алматы главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал об ограничении массовых мероприятий в дни празднования Курбан айт, сообщает zakon.kz.

Сделано это для недопущения распространения коронавируса. Глава санитарно-эпидемиологического ведомства в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций попросил горожан с пониманием отнестись к ограничениям и провести праздник в узком семейном кругу, рассказав об эпидемиологической обстановке в городе.

По данным Жандарбека Бекшина, за прошедшие сутки зафиксировано 885 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время в инфекционных стационарах находится свыше 2200 горожан, в числе которых более 180 детей.

- На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной с тенденцией к ухудшению. Это связано с продолжающимся заражением невакцинированного и не переболевшего населения вариантом дельта или индийским штаммом коронавирусной инфекции. С начала текущего года всего в городе зарегистрировано более 63 тысяч случаев КВИ, причем в подтверждение более высокой контагиозности индийского штамма коронавирусной инфекции за истекшую неделю заболеваемость КВИ возросла почти в два раза, - сообщил Бекшин и привел двухнедельную статистику июля, когда были зарегистрированы 7520 случаев заражения, что соответствует пессимистичному прогнозу эпидемиологов - 8300 случаев.

Бекшин считает, что за последнюю неделю продолжается нарастание удельного веса симптомных больных с 87% до 90% против 50% во время первой волны эпидемии в прошлом году, обусловленной уханьским вариантом COVID-19. При этом охват вакцинацией населения города Алматы на 15 июля первым компонентом составил 32% (+10% переболевших), вторым компонентом - 18% (+10% переболевших) от официальной численности населения, что все еще не обеспечивает стабилизацию развития эпидемиологического процесса.

Кроме того, анализ эпидемиологов показывает, что вырос удельный вес зараженных детей до 14 лет и составляет 13%. А заболеваемость среди граждан от 20 до 40 лет возросла на 4%, достигнув 39%. Среди подростков 15-19 лет - на 0,8%, достигнув 5%.

Значительно меньше заражаются лица старше 60 лет. Бекшин связывает эти данные с более активной вакцинацией. Люди старшего возраста вакцинированы на 34% и относительно редко посещают общественные места.

Выступая на брифинге, Бекшин сделал вывод, что дельта-штамм коронавируса стремительно распространяется среди молодых людей от 20 до 40 лет, которые не активны в вакцинации и являются основными посетителями общественных мест.

"При этом больше заражены граждане от 30 до 40 лет - 22% в сравнении с молодыми людьми от 20 до 30 лет - 17%, имеющими, по всей видимости, еще не угасшую врожденную устойчивость к заражению", - сделал вывод главный санитарный врач Алматы.

Результаты эпидемиологического расследования в очагах инфекции показывают достоверно установленные места заражения.

За последнюю неделю в сравнении с предыдущей заражаемость КВИ в семьях снизилась на 9%, при контактах с родственниками, соседями, друзьями - на 0,2%, что расцениваем как ощутимое нарастание вакцинированных членов в семьях. При этом отмечается высокий уровень заражений на объектах торговли - 31%, с ростом на 0,5% за последнюю неделю, в супер-, гипермаркетах - на 2,2%, внутриквартальных продуктовых магазинах - на 1% и непродуктовых магазинах - на 0,5%. Отмечается увеличение заражений в столовых на 0,4%, в банях и саунах - на 0,9%, на объектах - участниках проекта Ashyq - на 0,5% и при поездках в пригородную зону - на 0,2%, сообщил Бекшин.

Говоря об основных местах заражения коронавирусом, он привел следующие данные: объекты торговли - 31%, контакты в семьях - 18%, общественный транспорт - 16%, рынки - 11% и объекты общепита - 4%.

К слову, на сегодняшний день на дому под наблюдением медиков находятся 4326 пациентов, из которых почти четыре тысячи с легкой и средней степенью тяжести заболевания. Именно поэтому главный санитарный врач Алматы запретил проведение мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе айт-намаза.

Бекшин попросил верующих отнестись к данным мерам с пониманием, так как пандемия и циркуляция нового дельта-штамма в мегаполисе представляет угрозу здоровью населения. Игнорирование требований может привести к большему росту зараженных.

Он напомнил, что индийский штамм коронавируса гораздо опаснее и способен привести к более тяжелым осложнениям, призвав жителей города Алматы оказать содействие в борьбе с распространением коронавируса и обязательно проходить регистрацию, посещая объекты в системе Ashyq, а также проявить социальную ответственность и не посещать общественные места при наличии положительного теста на КВИ.

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