Аллергопробу перед вакцинацией на коронавирус делать не нужно - Есмагамбетова

Перед вакцинацией врачами обязательно проводится осмотр.

Перед вакцинацией против коронавирусной инфекции аллергопробы делать не нужно. Об этом сказала на брифинге в СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня нигде в мире, и это относится к любой вакцине, аллергопробы не проводятся, их проводить в принципе не нужно. В противопоказаниях обязательно есть анафилактический шок, тяжелые аллергические реакции на введение вакцины или других ее компонентов, - сказала Есмагамбетова.

Она отметила, что перед вакцинацией врачами обязательно проводится осмотр.

И только врач может определить, есть показания к вакцинации или нет. Поэтому без осмотра врача и без допуска к вакцинации человек не вакцинируется, это прописано во всех постановлениях и во всех правилах, и применяется не только к коронавирусной инфекции. Это алгоритм, который используется давно и всегда применяется при вакцинации, - подчеркнула глава комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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