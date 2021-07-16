Как решается вопрос с созданием новых рабочих мест в регионах, ознакомились мажилисмены

Мажилисмены посетили завод по производству пассажирских автобусов и специальной техники в Сарани.

Депутат Мажилиса, член фракции партии Nur Otan Юрий Жулин посетил завод по производству пассажирских автобусов и специальной техники в Сарани Карагандинской области, передает zakon.kz.

Завод открылся в декабре прошлого года. Предприятие работает на базе бывшего завода РТИ. Вместе с заводом возрождается и индустриальная зона.

Для реализации инвестиционного проекта создано совместное предприятие с участием оператора проекта ТОО "QazTehna", АО "СПК "Сарыарка" и компании Yutong. Сумма инвестиций составит 22,1 млрд тенге.

Завод планирует выпускать 1200 единиц автобусов в год. В перспективе - производство дорожно-строительной и грузовой техники для промышленных и горнодобывающих компаний Казахстана.

Депутат Мажилиса Юрий Жулин акцентировал внимание, что новые предприятия, открывающиеся в регионе, - это, прежде всего, новые рабочие места.

Люди не из Сарани будут ездить в другие города на работу, а в Сарань приезжать, чтобы работать. Появление новых инвестиционных проектов дает толчок для развития города, - отметил Юрий Жулин.

По мнению мажилисмена, многие автопарки смогут обновить свои автобусы за счет продукции предприятия, а общественный транспорт - стать более комфортабельным.

В целом, в рамках реализации предвыборной программы партии Nur Otan по городу Сарани на данном предприятии в течение пяти лет будет создано порядка 400 новых рабочих мест.

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