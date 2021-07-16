Покупая паспорт вакцинации, вы покупаете билет в реанимацию – Минздрав

Кроме того, за подделку документов в Казахстане предусмотрена ответственность.

Об ответственности за подделку паспортов вакцинации на брифинге в СЦК высказалась председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Проверить паспорта - это невозможно, только если человек сам признается, что он вакцинировался фиктивно. При этом хотела бы сказать, уважаемые казахстанцы, когда вы покупаете паспорт вакцинации, считайте, что вы покупаете билет на самолет как минимум в реанимацию. Поэтому, когда государство предоставляет возможность защититься, и защититься бесплатно, а вы тратите свои средства на то, чтобы купить фиктивный паспорт, как я говорю, купить билет, чтобы заболеть, в лучшем исходе, при худшем исходе - умереть. Поэтому здесь нужно смотреть и думать, - сказала Есмагамбетова.

При это она напомнила, что за подделку документов в Казахстане предусмотрена ответственность.

Как за подделку документа, так и за саму процедуру подделки паспортов, в том числе и покупки паспорта вакцинации. Хотела бы отметить, что Минздрав сам инициировал на МВК эту проблему о поддельных паспортах. Министерством внутренних дел возбужден ряд уголовных дел по подделке паспортов, - отметила глава комитета.

По ее словам, подделка паспортов вакцинации - это неприемлемая ситуация, которая недопустима в нынешних условиях. Таким образом в целом дискредитируется сам процесс вакцинации и эффективность вакцинации.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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