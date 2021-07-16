Интервью Алексея Цоя об эпидситуации в Казахстане

Кроме того, министр рассказал о положении системы здравоохранения Казахстана на фоне пандемии.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой дал интервью порталу zakon.kz об эпидемиологической ситуации в стране.

Речь шла о ситуации с коронавирусом и ходе массовой вакцинации. А также о том, какой урон борьбе с пандемией наносят антипрививочные настроения в обществе. Была упомянута и тема предстоящего учебного года - каким он будет, вернутся ли дети в школы.

Кроме того, министр рассказал о положении системы здравоохранения Казахстана на фоне пандемии.

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