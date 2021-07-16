Дэвид Бекхэм покрасил волосы назло сыновьям

Фото он разместил в соцсети.

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм изменил внешность назло сыновьям и пошутил над ними в соцсети, сообщает zakon.kz.

Фото и комментарий появились в его Instagram-аккаунте.

46-летний футболист поделился фотографией, на которой он запечатлен вместе со своими детьми: 16-летним Крузом и 18-летним Ромео, пишет Lenta.ru.

На размещенных кадрах видно, что Бекхэм-старший покрасил волосы в светлый цвет, в то время как Ромео также стал блондином, а Круз изменил оттенок прически на ярко-розовый.

Иногда парням надо напоминать, кто впервые так покрасился еще в 90-х, но по их лицу видно, что они не очень рады этому факту, — пошутил футболист в описании к посту, который меньше чем за день набрал миллион лайков.

Подписчиков рассмешила публикация знаменитости, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях.

"Правильно, что напомнил им, кто тут папа", "Мальчики явно не рады такому звездному отцу — это очень смешно", "Покраситься назло сыновьям — так может только Бекхэм", "Смеюсь с их лиц", "Ты лучший", — написали поклонники спортсмена.

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