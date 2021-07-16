Не носить маску – это ненормально, считают в Минздраве

Медики наряду с вакцинацией по-прежнему просят соблюдать меры профилактики.

Казахстанцев в очередной раз призвали к ношению масок и соблюдению социальной дистанции. Об этом на брифинге в СЦК высказалась председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Это ненормально не только в нынешней ситуации, а с момента объявления пандемии. Заблуждаются те, кто считает, что если мы вакцинировались, то мы защищены и не надо носить маску, соблюдать социальную дистанцию и можно посещать все мероприятия, которые сегодня запрещены. Пока нет коллективного иммунитета, пока высокая передача вируса в обществе происходит, к сожалению, и вакцинированные могут заболеть, - сказала Есмагамбетова.

В связи с этим, добавила она, медики наряду с вакцинацией по-прежнему просят соблюдать меры профилактики.

Подумайте о себе, подумайте о тех, кто рядом, о взрослых. И вспомните о том, что дельта-штамм более заразен, передается быстрее большему количеству людей. Его концентрации достаточно значительно меньше, чтобы передаться. И протекает заболевание тяжелее. Пожалуйста, уважаемые казахстанцы, соблюдайте все меры профилактики, которые мы озвучиваем, - призвала глава комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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