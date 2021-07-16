"Зеленому" финансированию в Казахстане дали "зеленый" свет

Ключевые игроки рынка подписали меморандум о сотрудничестве.

На конференции "Зеленое финансирование и рынок долгового капитала", которая прошла сегодня в Алматы, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, АО "Казахстанская фондовая биржа, ТОО "ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори" (PwC Kazakhstan) заключили меморандум о сотрудничестве в целях продвижения принципов устойчивого финансирования. Документ подписали глава финрегулятора Мадина Абылкасымова, председатель правления АО "Казахстанская фондовая биржа" Алина Алдаберген и управляющий директор ТОО "ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори" Майк Ахерн.

Как отмечают участники, стороны меморандума объединят усилия по продвижению принципов устойчивого финансирования на казахстанском финансовом рынке, а также по поддержке корпоративного сектора для финансирования проектов в области устойчивого развития. Так, председатель АРРФР Мадина Абылкасымова сообщила, что финансовый регулятор уже ведет работу по разработке необходимой регуляторной базы для развития рынка устойчивого финансирования на основе лучшей международной практики и стандартов в данной области.

Также Агентство намерено принять меры по стимулированию перехода финансовых организаций и листинговых компаний на стандарты ESG на системном уровне путем их интеграции в регулировании систем управления рисками и отчетности. АРРФР будет активно принимать участие во всех мероприятиях, направленных на продвижение вопросов развития рынка устойчивого финансирования и облигаций устойчивого развития в Казахстане, - отметила глава Агентства.

По ее словам, в целях развития данного направления листинговые правила KASE, наряду с требованиями к листингу "зеленых" облигаций, будут дополнены требованиями к листингу облигаций устойчивого развития. KASE будут предоставлены льготы по уплате листинговых сборов для эмитентов облигаций устойчивого развития, а также соответствующая консультационная поддержка.

В свою очередь председатель правления АО "Казахстанская фондовая биржа" Алина Алдамберген сообщила, что KASE продолжит работу по внедрению принципов устойчивого развития в части методологии раскрытия нефинансовой информации, разработки требований к листингу облигаций устойчивого развития, предоставит льготы по уплате листинговых сборов для эмитентов облигаций устойчивого развития.

Биржа также усилит обучение и консультации по внедрению ESG-стандартов в целях привлечения финансирования, выпуска "зеленых" облигаций и раскрытия информации во время их нахождения в официальном списке KASE, - рассказала глава Биржи.

В целом, согласно меморандуму, PwC Kazakhstan будет проведено независимое заверение на соответствие международным стандартам первых пяти выпусков "зеленых" облигаций и пяти социальных облигаций для казахстанских эмитентов на безвозмездной основе. Кроме того, PwC Kazakhstan будет оказана методологическая поддержка и предоставлены консультации по международной практике создания инфраструктуры финансирования проектов ESG.

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