Сколько доз вакцин от коронавируса осталось в Казахстане

В регионах Казахстана на сегодня имеется 24 тысячи доз вакцины "CoronaVac".

На брифинге в СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова рассказала об имеющемся количестве доз вакцины от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

В регионах Казахстана на сегодня имеется 24 тысячи доз вакцины CoronaVac. Hayat-Vax действительно есть только в Мангистауской области. Он уже использован. И QazVac есть три тысячи, но это тоже минимальное количество, действительно, - сказала Есмагамбетова.

По ее словам, поставки QazVac как обычно производятся ежемесячно.

В конце месяца мы ожидаем его поставку. "Спутник V" у нас 541 тысяча доз - первый компонент. Всего 1,289 млн доз второго компонента всех вакцин имеется в регионах Казахстана, - отметила глава комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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