Утверждены правила празднования Курбан айт в Актюбинской области

Водится контроль по недопущению забоя скота жителями в неустановленных местах.

Главный санитарный врач Актюбинской области подписал новое постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

Начиная со дня подписания, запрещается проведение массовых, праздничных и семейных мероприятий, в том числе на дому с массовым скоплением людей.

Запрещается деятельность скотофуражных рынков в дни мусульманского праздника Құрбан айт с 20 по 22 июля 2021 года.

Определить места для забоя скота и организовать процедуры жертвоприношения в онлайн-формате.

Убой скота производить при наличии ветеринарного сертификата в закрытом режиме, только на заказ и доставку, без посетителей.

Вводится контроль за недопущением забоя скота жителями в неустановленных местах.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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