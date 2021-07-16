Страны НАТО проведут военные учения на границе с Беларусью

Они пройдут в Швенченском районе на полигоне в городе Пабраде.

В Литве неподалеку от границы с Беларусью проведут военные учения "Быстрый меч". Об этом сообщается на официальном сайте Вооруженных сил страны, передает zakon.kz.

Они пройдут в Швенченском районе на полигоне в городе Пабраде. Впервые в истории литовских военных учений в них примет участие штаб 10-й бронетанковой дивизии Вооруженных сил (ВС) Германии в качестве союзника Литвы по НАТО, сообщает Lenta.ru.

Совместно с 12-й танковой бригадой Германии, а также 37-й бригадой бронепехоты, 23-й бригадой горных пехотинцев и бригадой мотопехоты Литвы "Железный волк" немецкая дивизия отработает планирование и командование совместными операциями союзнических сил.

Отмечается, что учения должны были пройти еще зимой. Однако из-за пандемии COVID-19 и эпидемиологической ситуации их отложили до лета.

Ранее в Беларуси анонсировали военные учения, которые пройдут неподалеку от границ Польши и Литвы. В рамках подготовки к ним местные власти сформируют мотострелковый батальон. Учения станут частью проверки территориальной обороны Гродненской области.

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