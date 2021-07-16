Казахстанские АЗС обязали устранить ценовой сговор и снизить цены на дизтопливо

Снижение составит от 2 до 5 тенге за каждый литр.

Повышение цен на дизельное топливо на юге страны отмечается с мая этого года. Агентством по защите и развитию конкуренции РК по итогам проведенного анализа установлено, что рост цен на дизельное топливо имеет также и спекулятивный характер, сообщает zakon.kz.

В этой связи в адрес 19 АЗС направлены уведомления о необходимости устранения признаков сговора путем снижения цен на дизельное топливо. Срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней со дня его получения. Неисполнение уведомления является основанием для проведения антимонопольного расследования, - сообщили в антимонопольном ведомстве.

Как отмечается, в настоящее время большинством субъектов рынка досрочно исполнены уведомления и сообщено о готовности снижения цен. Снижение составит от 2 до 5 тенге за каждый литр в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областях.

Также Qazaq Oil, Gas Energy сообщили о снижении цены не только на юге, но и в ряде других регионов страны.

По внесенным уведомлениям в адрес Sinooil, Гелиос имеется срок исполнения.

Между тем в антимонопольном ведомстве отметили, что с 1 июля повысился акциз на дизельное топливо с 540 тенге до 9 тыс. 300 тенге за тонну, данный фактор может повлиять на цену в последующем.

Вопрос о недопущении ценового сговора и необоснованного роста цен на ГСМ находится на постоянном контроле, - сообщили в АЗРК.

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