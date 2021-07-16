Число погибших при наводнении в Германии превысило 100 человек

Основная часть погибших - это жители федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

Число жертв наводнений на западе Германии превысило 100 человек, сообщает zakon.kz.

Как пишет Die Welt, погибли по меньшей мере 103 человека.

Основная часть погибших - это жители федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

Отмечается, что среди погибших в районе Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц девять жителей учреждения для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Наводнение наступило быстрее, чем люди могли быть спасены, добавили в издании.

Спасательные службы пока не могут добраться до некоторых населенных пунктов, которые были сильно повреждены наводнением. В том числе из-за этого пропавшими числятся более 1,3 тысячи человек. СМИ называют произошедшее "потопом века": такого сильного и настолько смертельного наводнения действительно не случалось в Германии многие десятилетия.

В Бельгии, которая также оказалась под ударом стихии, по данным СМИ, число жертв перевалило за 10. Наводнение стало крупнейшим за десятилетие в Бенилюксе.

Ливни на западе и юго-западе Германии, а также в Бельгии идут с понедельника, 12 июля.

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