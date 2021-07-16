Зарина Дияс вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Лозанне

Матч продлился три сета. Итоговый счет составил 6:4, 6:4.

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс пробилась в четвертьфинал турнира в Лозанне, сообщает zakon.kz.

Как передает Olympic.kz, в 1/8 финала казахстанка встретилась с Камилой Джорджи из Италии.

Матч продлился три сета. Итоговый счет составил 6:4, 6:4.

В третьем круге Зарина Дияс сыграет с Каролин Гарсией (Франция).

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