Зарина Дияс вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Лозанне

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Матч продлился три сета. Итоговый счет составил 6:4, 6:4.
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс пробилась в четвертьфинал турнира в Лозанне, сообщает zakon.kz.
Как передает Olympic.kz, в 1/8 финала казахстанка встретилась с Камилой Джорджи из Италии.
Матч продлился три сета. Итоговый счет составил 6:4, 6:4.
В третьем круге Зарина Дияс сыграет с Каролин Гарсией (Франция).
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