Хакеры атаковали портал электронного правительства

Приложение zakon.kz
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Два файла - постановление районного акимата и его финансовая сводка по бюджету - содержали так называемый троян-загрузчик.
Кибератаку совершили на портал электронного правительства, сообщает zakon.kz.
На сайте eGov под видом офисных документов злоумышленники разместили вредоносное программное обеспечение, передает Первый канал "Евразия".
Два файла - постановление районного акимата и его финансовая сводка по бюджету - содержали так называемый троян-загрузчик. Система безопасности нашла и заблокировала вирус.
Специалисты выясняют причины случившегося. На данный момент порталу электронного правительства ничего не угрожает.
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