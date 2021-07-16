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Хакеры атаковали портал электронного правительства

Фото: FEOL 16 июля 2021, 22:25

Два файла - постановление районного акимата и его финансовая сводка по бюджету - содержали так называемый троян-загрузчик.

Кибератаку совершили на портал электронного правительства, сообщает zakon.kz.

На сайте eGov под видом офисных документов злоумышленники разместили вредоносное программное обеспечение, передает Первый канал "Евразия".

Два файла - постановление районного акимата и его финансовая сводка по бюджету - содержали так называемый троян-загрузчик. Система безопасности нашла и заблокировала вирус.

Специалисты выясняют причины случившегося. На данный момент порталу электронного правительства ничего не угрожает.

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