Первые казахстанские спортсмены отправились на Олимпиаду 2020

Для молодых членов сборной – это первая Олимпиада.

В ночь на 17 июля первая группа казахстанских спортсменов вылетит на Олимпиаду. Всего в Токио выступят 96 наших соотечественников в 27 видах спорта, сообщает zakon.kz.

Члены национальной сборной уже завтра утром прибудут в Токио, передает Первый канал "Евразия".

Их ждет недельный карантин в Олимпийской деревне, которая, кстати, уже готова к приему гостей. Открыты пункты питания, зоны отдыха, спортзалы и даже поликлиника. А перевозки по городу будут осуществляться на специальных электромобилях. Они нужны для того, чтобы минимизировать контакты спортсменов с жителями Токио и атлетами из других стран. Участники Олимпиады будут каждый день сдавать ПЦР-тесты. Все строго согласно карантинным требованиям.

Первыми на старт выйдут гребцы академической гребли, соревнование поодиночке в 8:30 23 июля в день открытия Игр. В 15:00 начнутся квалификационные соревнования по стрельбе из лука. 24-го приступают другие виды спорта. Это бокс, гимнастика, велоспорт на шоссе, дзюдо, плавание, теннис и настольный теннис. Эти виды стартуют 24-го июля. Желаем успехов нашим спортсменам и ждем их с нетерпением. директор Дирекции спорта Национального олимпийского комитета Елсияр Канагатов

Для молодых членов сборной это первая Олимпиада. Потому настрой очень серьезный. Изнурительные тренировки и учебно-тренировочные сборы позади, теперь лишь остается добиваться побед. Всего из Казахстана сегодня отправляются в Японию 58 спортсменов.

Однозначно волнительно, и такие ощущения непонятные, потому что в связи с коронавирусом очень много всяких мер. Хотелось бы сказать всем большое спасибо за поддержку, за внимание, что смотрят, следят, болеют. мастер спорта РК по настольному теннису Анастасия Лаврова

Надежда Рябец - единственная спортсменка из Казахстана, которая завоевала олимпийскую лицензию по боксу среди женщин. Ей всего 20 лет. Но это уже вторая Олимпиада, в первой юношеской она завоевала "бронзу". Сегодня девушка считается главной надеждой страны в женском боксе.

Разница есть, потому что там ты ни о чем не думала, просто выходила, боксировала. А сейчас большая ответственность. Тренеры, все ожидают от тебя высокого результата, и ты не должна их подвести. мастер спорта РК по боксу Надежда Рябец

До начала Олимпиады осталось всего шесть дней! Большие надежды казахстанцы возлагают на атлетов. В особенности эксперты ждут побед в единоборствах, а именно боксе, дзюдо, греко-римской и вольной борьбе. Большие ставки делают и на тяжелую и легкую атлетику. А болельщикам остается только пожелать национальной сборной спортивных успехов.

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