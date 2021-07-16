Десантники и байкеры спасают бездомных животных в Алматинской области

Приют переезжает уже в пятый раз. По словам его владельца, причина всегда одна: люди не хотят жить по соседству с животными.

Больше 120 собак и кошек в приюте Алматинской области вынуждены жить под палящим солнцем. На помощь им пришли здоровые взрослые мужики, сообщает zakon.kz.

Воду приходится привозить из ближайшего села. После переезда приют столкнулся со сложностями, потому что еще не созданы необходимые условия. Владелец в одиночку не справляется, передает КТК.

Спасать бездомных животных отправили десантников. старший механик Юрий Гладков говорит: завтра у него свадьба, но вместо мальчишника он помогает обустроить питомник, и рад этому.

Нужно помочь гражданским людям. Мы всегда за, военные, чтобы помочь собакам, животным вообще. На данный момент мы проставим все будки равномерно, в колонны, чтобы было удобно кормить, поить животных. Потом натянем маскировочную сетку, чтобы как-то более-менее от солнца уберечь собак. Хотя бы на 50% они будут защищены от солнца. старший механик полка связи десантно-штурмовых войск РК Юрий Гладков

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Помимо военных, на зов приюта отозвались байкеры. Они привезли новые вольеры и собачий корм. Мотоциклисты признаются, им не впервой помогать животным.

В этом году собрали корм. Ну, сейчас собрали несколько будок. Привезли стройматериалы. Да, все, чем можно, скинулись. По сусекам поскребли, да собрали, нормально так. Мы помогаем по возможности своих сил, по возможности наших ресурсов. Мы не фонд, мы не какая-то глобальная организация. У нас буквально человек 15 там, которым не все равно и которые вот так ездят, помогают. Илья Брежнев

Приют переезжает уже в пятый раз. По словам его владельца, причина всегда одна: люди не хотят жить по соседству с животными. Владимир надеется, что на новом месте собаки и кошки смогут задержаться надолго. По крайней мере, для этого он старается сделать все. Вот только управляться одному очень тяжело.

Просто не хватает рук человеческих, потому что мы в основном вдвоем с супругой здесь. И на наш призыв откликнулись военные, наше Министерство вооруженных сил республики и непосредственно десантники. То есть ребята сегодня приехали в первый раз, первый класс, сказали: "Мы поможем!" Сегодня, возможно, приедут, завтра, для того чтобы помочь сделать тень для животных, облегчить им жизнь, насколько это возможно. директор общественного фонда Senim-Meirim Владимир Тепляков

По словам военных, они планируют и дальше помогать приюту. И если их руководство даст добро, то в скором времени животные будут под постоянным патронажем вооруженных сил.

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