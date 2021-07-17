МВД вычисляет "ковидных мошенников" в соцсетях

Уже выявлено 46 объявлений в соцсетях, при помощи которых злоумышленники предлагают поддельные документы либо бланки анализов с положительными или отрицательными результатами ПЦР-тестов.

В МВД РК ведомстве создали мониторинговые группы для охоты на "ковидных мошенников", сообщает zakon.kz.

В их задачи входит оперативно реагировать на объявления по продаже поддельных паспортов вакцинации, передает Almaty.tv.

На данный момент уже выявлено 46 объявлений в соцсетях, при помощи которых злоумышленники предлагают поддельные документы либо бланки анализов с положительными или отрицательными результатами ПЦР-тестов.

Также в продаже есть медицинские справки и сертификаты вакцинации на территории России, Украины, Индии и США.

В подтверждение о якобы прохождении первого этапа вакцинации мошенники присылают уведомления с посторонних почтовых ящиков, не относящихся к официальным ресурсам госорганов. После чего требуют предоплату за второй этап и исчезают. Анализ ряда публикаций выявил использование мошенниками карт зарубежных банков, а "продавцы" часто используют виртуальные телефонные номера, которые постоянно меняют. представитель МВД РК Шугыла Турлыбек

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