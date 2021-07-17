В США не приписывают России причастность к очередной кибератаке

Об этом заявила на брифинге в пятницу, 16 июля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Соединенные Штаты не приписывают российским властям причастность к кибератаке, совершенной на международную IT-компанию Kaseya, сообщает zakon.kz.

Об этом заявила на брифинге в пятницу, 16 июля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Мы не приписываем российским властям причастность к этому случаю. Сейчас ведется проверка, — сказала Псаки, отвечая на соответствующий вопрос. Трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома.

Она отметила, что на данный момент ведется проверка.

4 июля стало известно, что ФБР США ведет расследование в связи с кибератакой на международную компанию — производителя программного обеспечения Kaseya.

Компания Kaseya ранее заявила, что подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. За взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ. Группировка потребовала рекордные 70 миллионов долларов за публикацию универсального декриптора, который позволит разблокировать все компьютеры, заблокированные во время инцидента с Kaseya.

Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Никаких доказательств никогда предъявлено не было.

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