Эксперт призвал не выбрасывать старые смартфоны

Для изготовления гаджетов используются вредные для людей и окружающей среды компоненты.

Эксперт рассказал, почему не стоит выбрасывать старые смартфоны, сообщает zakon.kz со ссылкой на агентство "Прайм".

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко напомнил, что для изготовления гаджетов используются вредные для людей и окружающей среды компоненты, поэтому их нельзя утилизировать с основным мусором.

Кузьменко объяснил, что корпус гаджетов изготавливают из металла или пластика, который разлагается сотни лет, а при сжигании этот материал выделяет токсичные вещества. Экран гаджета чаще всего сделан из стекла, способного при повреждении нанести вред людям или животным.

Клавиши изготавливают из полимерных материалов, которые могут выделять токсины. Вредные вещества попадают в почву и негативно влияют на всю экосистему, — добавил специалист.

Эксперт подчеркнул, что наиболее опасной частью смартфона является аккумулятор, в котором содержатся свинец, хром, никель, щелочи, ртуть, литий и кадмий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!