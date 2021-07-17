США обвинили Россию и Китай в попытке опорочить западные вакцины

Белый дом утверждает, что Москва и Пекин продвигают таким образом собственные препараты.

Администрация Белого дома утверждает, что Россия и Китай продвигают собственные вакцины от коронавируса за счет попыток опорочить западные препараты, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Джен Псаки со ссылкой на данные Госдепа, трансляцию вел телеканал CNBC.

По ее словам, якобы распространяемая Москвой и Пекином информация создает у людей представление, что мРНК вакцины не прошли необходимые испытания и прививаться ими рискованно.

Это не просто конкуренция вакцин: риск и воздействие заключаются в том, что данный вид дезинформации сводится к преувеличению побочных эффектов от западных вакцин, — заявила Псаки.

Кроме того, она обвинила Китай в дезинформации о том, что Вашингтон не дает другим странам доступ к лечению от коронавирусной инфекции.

Китай также предполагает, что США запасают лекарства от COVID-19 и не дают другим странам приобретать вакцины, несмотря на доказательства обратного, — отметила представитель Белого дома.

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