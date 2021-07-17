Прошу прощения у всех казахов: Егембердиев высказался о нокауте в титульном бою

Казахстанский файтер нокаутом проиграл россиянину бой за титул чемпиона АСА.

Казахстанский файтер Евгений Егембердиев (12-3) выступил на турнире по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 126 в Сочи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский файтер нокаутом проиграл россиянину бой за титул чемпиона АСА

Егембердиев встретился в клетке с российским бойцом Муслимом Магомедовым (9-0). На кону в этом бою стоял вакантный пояс чемпиона АСА в полутяжелом весе. Поединок был запланирован на пять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию - Магомедов победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Муслим Магомедов выиграл свой десятый бой в профессиональной карьере и стал чемпионом АСА в полутяжелом весе, а для Евгения Егембердиева это поражение стало четвертым в ММА.

Также Евгений (12-4) прокомментировал поражение нокаутом в титульном бою с россиянином:

Ну, раз я проиграл, значит, бой не получился. Но мы всегда привыкли драться до конца - независимо от того, какой у нас соперник, какой геймплан. Я прошу прощения у всех казахов, я подвел вас... Я столько шел к этому и подвел. Прошу прощения у всего Казахстана. А так - как вышло, так вышло. Значит, так суждено. Дай бог, я вернусь, и вернусь сильнее, - высказался спортсмен во время интервью.

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