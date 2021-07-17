Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Казахстане выявили более 483 тысяч случаев коронавируса

Фото: 24kz 17 июля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 5658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1547,
  • в городе Алматы - 891,
  • в городе Шымкент - 368,
  • в Акмолинской области - 180,
  • в Актюбинской области - 205,
  • в Алматинской области - 178,
  • в Атырауской области - 342,
  • в ВКО - 82,
  • в Жамбылской области - 81,
  • в ЗКО - 289,
  • в Карагандинской области - 704,
  • в Костанайской области - 123,
  • в Кызылординской области - 112,
  • в Мангистауской области - 180,
  • в Павлодарской области - 185,
  • в СКО - 98,
  • в Туркестанской области - 93.

Всего в стране подтверждено 483 412 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3241 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 1433,
  • в городе Алматы - 350,
  • в городе Шымкент - 173,
  • в Акмолинской области - 91,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 81,
  • в Атырауской области - 114,
  • в ВКО - 53,
  • в Жамбылской области - 52,
  • в ЗКО - 130,
  • в Карагандинской области - 461,
  • в Костанайской области - 82,
  • в Кызылординской области - 46,
  • в Мангистауской области - 3,
  • в Павлодарской области - 89,
  • в СКО - 45,
  • в Туркестанской области - 38.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 427 237 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Самые экстравагантные наряды с Каннского кинофестиваля
Из Алматы в Скандинавию с клубком и парой спиц