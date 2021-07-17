В Казахстане выявили более 483 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрировано 5658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 5658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1547,
- в городе Алматы - 891,
- в городе Шымкент - 368,
- в Акмолинской области - 180,
- в Актюбинской области - 205,
- в Алматинской области - 178,
- в Атырауской области - 342,
- в ВКО - 82,
- в Жамбылской области - 81,
- в ЗКО - 289,
- в Карагандинской области - 704,
- в Костанайской области - 123,
- в Кызылординской области - 112,
- в Мангистауской области - 180,
- в Павлодарской области - 185,
- в СКО - 98,
- в Туркестанской области - 93.
Всего в стране подтверждено 483 412 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 3241 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 1433,
- в городе Алматы - 350,
- в городе Шымкент - 173,
- в Акмолинской области - 91,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 81,
- в Атырауской области - 114,
- в ВКО - 53,
- в Жамбылской области - 52,
- в ЗКО - 130,
- в Карагандинской области - 461,
- в Костанайской области - 82,
- в Кызылординской области - 46,
- в Мангистауской области - 3,
- в Павлодарской области - 89,
- в СКО - 45,
- в Туркестанской области - 38.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 427 237 человек.
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