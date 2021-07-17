В Казахстане выявили более 483 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрировано 5658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1547,

в городе Алматы - 891,

в городе Шымкент - 368,

в Акмолинской области - 180,

в Актюбинской области - 205,

в Алматинской области - 178,

в Атырауской области - 342,

в ВКО - 82,

в Жамбылской области - 81,

в ЗКО - 289,

в Карагандинской области - 704,

в Костанайской области - 123,

в Кызылординской области - 112,

в Мангистауской области - 180,

в Павлодарской области - 185,

в СКО - 98,

в Туркестанской области - 93.

Всего в стране подтверждено 483 412 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3241 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 1433,

в городе Алматы - 350,

в городе Шымкент - 173,

в Акмолинской области - 91,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 81,

в Атырауской области - 114,

в ВКО - 53,

в Жамбылской области - 52,

в ЗКО - 130,

в Карагандинской области - 461,

в Костанайской области - 82,

в Кызылординской области - 46,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 89,

в СКО - 45,

в Туркестанской области - 38.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 427 237 человек.

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