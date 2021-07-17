Число умерших от КВИ и пневмонии казахстанцев вновь возросло

На 17 июля лечение от КВИ продолжают получать 52 895 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 17 июля, сообщает zakon.kz.

На 17 июля лечение от КВИ продолжают получать 52 895 человек (51 266+ и 1629 КВИ-), из них в стационарах находятся 16 862 пациента, на амбулаторном уровне - 36 033 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии - 975 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести - 241 пациент,• на аппарате ИВЛ - 123 пациента.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 17 июля 2021 года

15.07.2021 г. зафиксировано 146 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 12 летальных исходов и 68 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 58 481, летальных случаев - 1072, выздоровевших - 53 320.

На 17 июля в Казахстане первым компонентом провакцинировано 4 835 653 человека, вторым компонентом - 2 731 707 человек.

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