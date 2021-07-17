В Олимпийской деревне Токио выявили первый случай заражения коронавирусом

По данным телеканала NHK, инфицированный - не спортсмен.

Первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией был выявлен среди проживающих в Олимпийской деревне в столице Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Об этом в субботу объявил оргкомитет Игр.

Отмечается, что положительный результат теста получил член иностранной сборной. Его личные данные не разглашаются с целью сохранения конфиденциальности. По данным источника телеканала NHK, заразившийся не был спортсменом.

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По словам генерального секретаря оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто, коронавирус у члена иностранной сборной был выявлен в ходе регулярного ежедневного тестирования. На данный момент не сообщается, был ли заразившийся вакцинирован от коронавируса.

Ранее инфекция уже выявлялась у спортсменов и членов команд, прибывших в Японию для участия в Играх, однако это происходило либо в аэропорту по прилете, либо в местах предварительного размещения сборных. Нынешний случай - первый, когда заражение фиксируется непосредственно в Олимпийской деревне.

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