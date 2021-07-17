Дистанционное обучение: Положительный опыт школ Алматы

Онлайн-платформа "Сфера" позволила алматинским школьникам весь учебный год получать знания в режиме реального времени.

Карантинные ограничения, вызванные пандемией, заставили весь мир уйти в режим онлайн. Образовательные учреждения не стали исключением, перейдя на дистанционный формат обучения. Но слабое техническое оснащение, низкая скорость интернета либо его отсутствие, техническая безграмотность педагогов и учеников, отсутствие надежных каналов связи существенно осложняли этот процесс, заставляя искать новые инструменты, способные вывести из вынужденного образовательного тупика. Алматы одним из первых регионов в Казахстане справился с этой задачей.

Запущенная в сентябре прошлого года образовательная онлайн-платформа "Сфера", разработанная отечественной компанией "Guardex-Qazaqstan", весь учебный год работала без сбоев, позволяя сотням тысяч алматинских школьников получать знания в режиме реального времени и поддерживать на высоком уровне эффективность образовательного процесса.

Во избежание утечки личных данных пользователей платформы разработчиком выбраны каналы связи отечественного провайдера. Основной упор сделан на предотвращении возможности подключения к занятиям и срыва эфиров посторонними лицами. За минувший учебный год не зафиксировано ни одного такого прецедента.Также компанией-подрядчиком был разработан и внедрен дополнительный функционал: виртуальная доска, desktop-версия СФЕРА, создание СОР/СОЧ, видеолента (возможность видеть всех участников урока), прикрепление домашних заданий на платформу (для учеников).

- Впервые о платформе "Сфера" мы узнали в сентябре прошлого года в ходе встречи с руководством городского управления образования и замакима города Ержаном Бабакумаровым. Мы выступали против отмены оффлайн-занятий, и тогда нам сообщили, что в Алматы есть своя система дистанционного обучения, которая, как заявлялось, даже лучше, чем Zoom, хорошо держит видео, имеет широкий функционал. Более подробное знакомство со "Сферой" произошло, когда мы встретились с ее разработчиками. Была создана мониторинговая группа с участием управления образования и общественности для того, чтобы понять, что такое "Сфера" и насколько она нужна нашим школам. Мы проводили встречи с учителями в школах. Они были недовольны техническим оснащением платформы, говорили: "Нам нужно видеть класс", "Нам нужно выставлять оценки", "Нам нужно, чтобы СОРы и СОЧи проходили здесь, на платформе". Все эти функции изначально не были предусмотрены техническим заданием к проекту. Но разработчики "Сферы" вошли в положение и доработали платформу по желанию учителей, к тому же, с педагогами компания наладила грамотную обратную связь, - рассказывает активист движения многодетных матерей, член мониторинговой группы по образованию Ирина Ким.

На платформе "Сфера" реализован необходимый для организации дистанционного обучения функционал.

Видеосвязь позволяет учителю проводить онлайн-уроки в реальном времени с участием до 55 учеников в одном классе. Существенным преимуществом является то, что видеосвязь поддерживается и в отдаленных районах с низкой пропускной скоростью интернета от 1 mb/сек.

Имеется возможность демонстрации на уроке презентаций, видео, текста и иного образовательного контента. Интерактивная доска позволяет учителям и учащимся писать от руки, набирать текст и рисовать.

Учитель имеет возможность планировать расписание на день, неделю, месяц и четверть, указывая предмет, тему, описание урока и время его начала. В рамках онлайн-урока педагог может размещать домашнее задание в электронном виде. Во время урока обмен сообщениями происходит в чате.

- Когда "Сфера" только появилась, я была против ее внедрения, поскольку довольно скептически отношусь ко всему новому. Да и подумалось, что это какая-то схема для очередного отмывания денег. Но потом разработчики платформы предложили поучаствовать в пробном уроке, и я поняла, что это реально работающий сервис. Я живу в предгорьях, и с интернетом у нас вечные проблемы, Zoom поддерживается плохо, постоянные помехи. Но в "Сфере" не было ни зависаний, ни срывов. Чуть позднее вместе с другими родителями мне удалось побывать в одной из городских школ и убедиться в том, что работа с платформой удобна не только для школьника, но и для учителя. То, что педагоги пенсионного возраста не испытывают при ее использовании никаких трудностей, на мой взгляд, говорит о многом, - считает директор общественного фонда "Камкор ана" Аида Букаева.

Каждый пользователь системы "Сфера" зарегистрирован с учетом авторизации через мобильный номер или электронную почту родителя либо ученика. Во время учебного года действовал call-центр для оперативного взаимодействия с пользователями и решения проблем с использованием платформы.

- Сотрудники компании-разработчика регулярно приезжают в школу, проводят обучающие семинары, создан бесплатный колл-центр для всех, кто обучается на платформе "Сфера". Все занятия мы проводим на данной платформе, и гордость зашкаливает, что это отечественный продукт. Создано мобильное приложение, так что дети могут заниматься через мобильный телефон. В Zoom были свои проблемы, так как любой посторонний мог войти, чего нет в "Сфере". Немного неудобно, что дети друг друга не видят. С другой стороны, есть плюс - учитель видит всех, - говорит директор школы-гимназии № 144 Алия Саламатова.

Несмотря на то, что школами Алматы через систему "Сфера" проводилось более 4 тыс. уроков в день, трафик интернета не расходовался.

На время каникул работа платформы приостановлена и при необходимости будет возобновлена с начала учебного года.

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