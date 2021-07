Лукашенко высказался о начале карьеры Димаша Кудайбергена

В его исполнении в финале концерта прозвучали две композиции.

Открытие XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоялось 15 июля 2021 года на главной его площадке – Летнем амфитеатре, сообщает zakon.kz.

Открывал юбилейный фестиваль президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сегодня фестиваль в Витебске – это авторитетный международный конкурс профессионального вокального мастерства… Эта сцена стала стартом для яркой карьеры популярных артистов — Таисии Повалий, Русланы, Петра Елфимова, Алены Ланской, Димаша Кудайбергена и многих других, – отметил президент.

В исполнении Димаша в финале концерта прозвучали две композиции – одна на русском языке, вторая на казахском и английском. Как пишет сайт dimashnews, популярный артист обрадовал зрителей живым исполнением песен "Любовь, похожая на сон" и "Be With Me".

Ныне приглашенный гость и член жюри конкурса эстрадной песни Димаш Кудайберген является победителем "Славянского базара 2015".

Также после выступления артист представил публике своих родителей и вместе с поклонниками поздравил маму Светлану Айтбаеву с днем рождения.

