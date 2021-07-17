Каждый второй случай госпитализированных с COVID-19 сопровождается осложнениями - эксперты

Коронавирус поражает не только легкие, но может проникать в некоторые клетки в других тканях тела.

Международный коллектив медиков проследил за развитием инфекции у 70 тыс. британцев, попавших в больницы с диагнозом COVID-19, и обнаружил, что примерно половина из них страдала от различных осложнений болезни, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Осложнения очень часто развивались у пациентов, попавших в больницу с COVID-19, что было характерно даже для молодых людей и граждан без хронических заболеваний. Эти проблемы затрагивали все органы, однако чаще всего они поражали почки, сердце и легкие, причем во многих случаях они продолжали беспокоить людей и после выписки из больницы, - заявил профессор Ливерпульского университета (Великобритания) Юэн Харрисон.

Коронавирус поражает не только легкие, он может проникать в некоторые клетки в других тканях организма, в том числе в слизистой оболочке носа, в пищеводе, кровеносных сосудах и сердце. Этой особенностью вируса объясняются потеря обоняния многими заболевшими, нарушения в работе пищеварительной и кровеносной систем.

Выяснилось также, что COVID-19 вызывает серьезные нарушения в работе мозга, в том числе горячку, временное ухудшение памяти и снижение умственных способностей. Недавние наблюдения американских медиков показывают, что многие из этих осложнений сохраняются на протяжении как минимум нескольких месяцев после выздоровления пациентов.

Как оказалось, коронавирусная инфекция вызвала дополнительные проблемы со здоровьем у каждого второго пациента британских больниц. В частности, примерно у каждого четвертого больного возникли нарушения в работе почек после заражения COVID-19, а еще 16 и 18% начали страдать от хронических воспалений и болезней легких. Кроме того, медики зафиксировали сбои в работе сердца у примерно 12% участников исследования.

Вопреки сложившимся представлениям о характере болезни осложнения коронавирусной инфекции возникли у каждого третьего пациента, чей возраст составлял от 19 до 49 лет, что сопоставимо с этим показателем для пожилых людей (51%). Более того, ученые обнаружили, что дополнительные проблемы со здоровьем возникали у каждого четвертого молодого британца в возрасте от 19 до 29 лет.

Все это, как считают исследователи, в очередной раз говорит о том, что отказ многих молодых людей от прививок от SARS-CoV-2 является крайне недальновидным решением. Оно будет негативно влиять не только на их текущее состояние здоровья, но и на то, как оно будет меняться в долгосрочном периоде времени с учетом того, что многие осложнения от COVID-19 исчезают далеко не сразу после выздоровления пациента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!