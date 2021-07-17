Очередной пьяный хулиган напал на лифт в Нур-Султане

В отношении нарушителя общественного порядка возбуждено административное производство.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где молодой человек, зайдя в лифт дома, разбивает монитор и наносит повреждения стенам лифта, сообщает zakon.kz.

Установлено, что инцидент имел место 16 июля текущего года в вечернее время в ЖК "Каминный". По данному факту установлен 18-летний житель столицы, который возвращался домой, изрядно выпив, - говорится в сообщении ДП города Нур-Султан.

В отношении нарушителя общественного порядка возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство".

Кроме того, за появление в общественном месте в состоянии опьянения нарушитель был привлечен к ответственности по статье 440 КРКобАП.

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