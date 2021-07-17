Мужчина "заминировал" станцию и магазин в Актюбинской области

Злоумышленник получил год лишения свободы за ложные сообщения о терроризме.

31-летний житель поселка Елек Мугалжарского района в Актюбинской области позвонил в полицию и сообщил о якобы заминированных зданиях, передает zakon.kz со ссылкой на Диапазон.

Сообщения оказались ложными.

Мужчина был в гостях в пригородном селе Каргалинское и всю ночь употреблял спиртное.

В какой-то момент ему пришла идея набрать номер "102", чтобы заявить, что на станции Аккемер заложена бомба.

Еще через два часа он позвонил в полицию и сказал, что бомба заложена в продуктовом магазине в Жилянке.

На оба объекта выезжали полицейские, медики, другие оперативные и экстренные службы. Взрывчатых веществ там не нашли.

На автора звонков возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Телефонный "террорист" вину признал полностью, сказал, что все случилось из-за водки. И очень просил суд не лишать его свободы.

Ущерб за ложный вызов он возместил.

В итоге суд приговорил мужчину к году лишения свободы.

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