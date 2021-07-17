Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Мужчина спрыгнул с моста в Атырау

Фото: photogoroda.com 17 июля 2021, 14:35

Начато досудебное расследование.

В Атырау мужчина свел счеты с жизнью, прыгнув с центрального моста в реку Урал, передает zakon.kz со ссылкой на газету "Ак Жайык".

16 июля в 22.45 на пульт дежурного ДП Атырауской области поступило сообщение о том, что мужчина в возрасте примерно 30-35 лет покончил с собой, прыгнув в Урал с центрального моста.

Тело извлекли водолазы ДЧС. По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК ("Доведение до самоубийства").

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Тату с QR-кодом. На что идут люди ради посещения ресторана
20 соблазнительных фото Ирины Шейк