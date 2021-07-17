Мужчина спрыгнул с моста в Атырау

Начато досудебное расследование.

В Атырау мужчина свел счеты с жизнью, прыгнув с центрального моста в реку Урал, передает zakon.kz со ссылкой на газету "Ак Жайык".

16 июля в 22.45 на пульт дежурного ДП Атырауской области поступило сообщение о том, что мужчина в возрасте примерно 30-35 лет покончил с собой, прыгнув в Урал с центрального моста.

Тело извлекли водолазы ДЧС. По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК ("Доведение до самоубийства").

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