Чиновник в Туркестанской области начислял соцпомощь для бедных своим родственникам

В следствие чего ущерб государству составил свыше 160 млн тенге.

В Туркестанской области задержан заместитель руководителя ГУ "Отдел занятости и социальных программ" города Арысь, сообщает zakon.kz.

Чиновник был задержан по досудебному расследованию Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области.

Должностное лицо в группе с физическими лицами подозревается в хищении бюджетных средств в период 2018-2021 гг. путем незаконного перечисления своим близким родственникам и знакомым, не относящимся к категории малообеспеченных, - говорится в сообщении.

В следствие чего ущерб государству причинен предварительно на сумму свыше 160 млн тенге.

Похищенные денежные средства выделялись в рамках программы "Государственная адресная социальная помощь" для выплат малообеспеченным лицам (семьям) города Арысь и обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения в период пандемии, чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий.

Расследование продолжается.

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