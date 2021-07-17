Рейды по выявлению нарушений карантина в столичных заведениях продолжаются в усиленном режиме

Среди наиболее часто встречающихся нарушений карантина объектами предпринимательства – несоблюдение режима работы.

Мониторинговые группы столицы по пресечению нарушений карантина объектами предпринимательства продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме, сообщает zakon.kz.

Так, только за прошедшие сутки к адмответственности за несоблюдение ограничительных мер привлекли 8 заведений города, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Напомним, с 1 января по 15 июля 2021 года в столице районные Управления СЭК за нарушения ограничительных и карантинных мер к административной ответственности привлекли 786 физических, юридических лиц на общую сумму около 159 млн тенге.

Среди наиболее часто встречающихся нарушений карантина объектами предпринимательства - несоблюдение режима работы, соцдистанцирования, игнорирование масочного режима, превышение допустимого количества посетителей и т.д.

Так, за прошедшие сутки 16 июля в столице выявили 8 объектов предпринимательства, где были нарушены карантинные ограничения. В районе Сарыарка после установленного времени функционировали лаундж-бар Pei Zdes, компьютерный клуб "Атом" и бар "Угол 4/1".

Нарушение режима работы выявили и в кафе "Киш Миш", баре "Какие люди", клубе "Эхо", расположенных в Алматинском районе.

Кроме того, после 22.00 посетителей продолжали принимать ресторан Inforno и ресто-бар "VZлетный" в районе Есиль. К тому же в последнем оказывали услуги по курению кальяна.

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной. Растет количество случаев заражения КВИ. Так, только за прошедшие сутки в столице выявили свыше 1,5 тысячи заболевших коронавирусом. Учитывая это, жителям и гостям города, объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется строго соблюдать все санитарные нормы, ограничительные меры.

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